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Путин пообещал, что постарается посетить фестиваль "Дорога на Ялту"

Путин пообещал, что постарается посетить фестиваль "Дорога на Ялту"
Власти РФ продолжат оказывать поддержку культурным программам и фестивалям, сохраняющим память о героическом прошлом нашей страны, о Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также сказал, что "постарается воспользоваться приглашением" и посетить в этом году фестиваль "Дорога на Ялту".

В ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя Путину рассказали о фестивале "Дорога на Ялту", в рамках которого военные песни исполняют дуэтом российский и иностранный участник. Иностранные конкурсанты, по словам участницы встречи, подверглись травле, в том числе со стороны украинских СМИ. Путина пригласили посетить фестиваль в этом году.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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