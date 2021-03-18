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Путин пообещал Крыму частные инвестиции на триллион рублей

Путин пообещал Крыму частные инвестиции на триллион рублейВладимир ПутинФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин пообещал, что объем частных вложений в экономику Крыма к 2025 году превысит один триллион рублей, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть: об успехе наших действий можно будет говорить только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций», — сказал он. Путин подчеркнул, что сейчас на полуострове завершаются крупные проекты, которые в перспективе могут привлечь инвесторов.

Ранее в четверг, 18 марта, Путин поздравил россиян с 7 годовщиной присоединения Крыма к России.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство высказались за воссоединение с Россией. Киев, страны ЕС и США не признают результаты голосования и считают эту территорию оккупированной. Москва неоднократно заявляла о легитимности процедуры голосования.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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