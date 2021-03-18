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Путин поставил задачу привлечь частные инвестиции в Крым

Путин поставил задачу привлечь частные инвестиции в Крым
Объем частных инвестиций для Крыма в ближайшие годы должен превысить 1 триллион рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.

"Об успехе наших действий можно будет говорить только, если мы сумеем обеспечить существенный кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие 4 года, за 2022-2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 триллион рублей. Это амбициозная задача - она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей", - сказал Путин.

Экономика

По материалам: ria.ru
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