Путин поставил задачу привлечь частные инвестиции в Крым

Лидия Мартынова

Объем частных инвестиций для Крыма в ближайшие годы должен превысить 1 триллион рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.

"Об успехе наших действий можно будет говорить только, если мы сумеем обеспечить существенный кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие 4 года, за 2022-2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 триллион рублей. Это амбициозная задача - она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей", - сказал Путин.