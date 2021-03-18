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Путин предложил Байдену поговорить до или после своей поездки в тайгу

Путин предложил Байдену поговорить до или после своей поездки в тайгуФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с американским лидером Джо Байденом до своей поездки либо уже после. Об этом сообщил сам Путин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник», — сказал он.

Российский президент рассказал, что хотел бы участвовать в открытом разговоре в прямом эфире. «На России и США лежит ответственность по стратегической стабильности, могли бы с Байденом об этом поговорить», — уточнил глава государства, отметив, что также готов обсудить темы пандемии коронавируса и региональных конфликтов.

Путин добавил, что диалог с Байденом был бы интересен и для россиян, и для американцев, и для представителей других стран.

Ранее Джо Байден в интервью телеканалу ABC рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным и захотел призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский президент указал, что Путин заплатит, если окажется виновен. В ответ российский лидер вспомнил детскую фразу «кто как обзывается, тот так и называется».

Россия

По материалам: lenta.ru
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