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Путин проведет совещание по развитию Крыма в режиме видеосвязи

Президент России Владимир Путин 18 марта, в День воссоединения Крыма с РФ, проведет совещание по социально-экономическому развитию региона в режиме видеосвязи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


Песков добавил, что президент также пообщается с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Песков также выразил уверенность, что российские силовые ведомства “обладают всей необходимой информацией о каких-либо провокациях, если они планируются”.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что президент Украины Зеленский обратился к своим гражданам в годовщину присоединения Крыма к РФ в 2014 году.

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Россия / Главные новости

По материалам: sm.news
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