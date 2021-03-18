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Раскрыта дата прибытия посла России в США в Москву

Раскрыта дата прибытия посла России в США в МосквуФото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Раскрыта дата прибытия посла России в США Анатолия Антонова в Москву. Об этом говорится в записи на странице МИД РФ в Facebook.

Он прибудет в российскую столицу 20 марта. В ходе консультаций в МИД России и других ведомствах будут обсуждаться пути «выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей». В заявлении подчеркивается, что добрые и прагматичные связи между Москвой и Вашингтоном отвечают желанию россиян и американцев, а также всего международного сообщества.

«Сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик. Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения», — отметили в МИД.

17 марта сообщалось, что решение вызвать Антонова в Москву приняли для того, чтобы проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном. Об этом МИД России объявил спустя несколько часов после того, как президент Штатов Джо Байден пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы.

В мире

По материалам: lenta.ru
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