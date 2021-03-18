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Регина Мянник удалила грудные импланты

Регина Мянник удалила грудные импланты

Регина Мянник призналась, что ее вдохновил пример Леры Кудрявцевой, которая в 2019 году распрощалась с некачественными грудными имплантами. Актриса попросила поклонников внимательнее относиться к своему здоровью.


Регина Мянник сделала пластику груди еще в 90-х, когда ее формы изменились после родов. Как оказалось, в последние пару лет врач актрисы рекомендовал ей удались импланты и позаботиться о своем женском здоровье. Звезда долго не решалась это сделать, но недавно все-таки пошла на данный шаг.

«Я удалила импланты. И считаю своим гражданским и человеческим долгом рассказать об этом всем женщинам, находящимся в зоне риска от длительного ношения грудных имплантов. Спасибо за мужественный рассказ моей близкой подруге Леры Кудрявцевой. Она рассказала, каких последствий можно избежать, если вовремя обратиться к врачу. Вчера мне провели длительную операцию по удалению имплантов. Сейчас у меня ничего не болит», — рассказала актриса.

Признание Мянник стало неожиданностью для ее фанатов. Многие из них даже не догадывались, что у звезды стояли импланты. Сама Регина очень довольна, что наконец-то согласилась на операцию.

«Теперь у меня не будет таких больших объемов. Будет, наверное, размер первый, но меня это совершенно не волнует. Самое главное, что я хорошо себя чувствую. Конечно, я не могу никого отговаривать. Если вы хотите вставить импланты, никто не может вам запретить. У меня не было таких серьезных проблем, которые имелись у Леры Кудрявцевой, но какие-то серьезные осложнения уже возникали», — подчеркнула артистка.

Ближайшие несколько дней Мянник будет восстанавливаться после операции. Сейчас актриса носит специальное компрессионное белье, которое предотвращает возникновение тромбоза. Общаясь с фанатам, Регина призналась, что очень довольна принятым решением.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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