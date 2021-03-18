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Роберт Паттинсон перепутал Кристен Стюарт с азиатской бьюти-блогершей: «Поцеловал не ту женщину?!»

Роберт Паттинсон перепутал Кристен Стюарт с азиатской бьюти-блогершей: «Поцеловал не ту женщину?!»

Тиктокерша cartwrightztzk93 творит что-то невообразимое с бьюти-продуктами и кистями для макияжа, когда все они попадают ей в руки. Девушка делает такие мастерские перевоплощения в звезд, что никто из зрителей не догадывается о подвохе, когда видит перед собой привычный образ того или иного артиста. Как вы уже догадались, мы хотели бы рассказать об одной из самых невероятных ее трансформаций. В одном из роликов девушка решила превратиться в Кристен Стюарт (Kristen Stewart), знаменитую «девушку вампира» Эдварда Каллена (Edward Cullen) из саги «Сумерки».


Работа получилась настолько реалистичной, что в сети массово начали отмечать Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) под постом, желая узнать его реакцию и увидеть, смог бы бывший парень звезды разглядеть копию Стюарт или нет. К слову, необычности мейкап-арту добавляет и происхождение талантливой тиктокерши. Все дело в том, что внешность у девушки, очевидно, азиатская, поэтому, списать отличный результат блогерши на ее реальную схожесть с актрисой практически невозможно.

«Это просто взрыввв, хотела бы я так уметь», «Что я сейчас только что увидела?? Она китаянка? Такое вытворяет, что не хочу даже этот ролик закрывать, пересматриваю))))», «Как она добилась такого сходства??», «А представляете она попалась бы Робу, когда он еще встречался с Крис?) Поцеловал бы не ту женщину ахах», — голосили нетизены в состоянии шока.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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