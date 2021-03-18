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Роковая ошибка: Иран официально признал, что украинский «Боинг» сбили умышленно

Роковая ошибка: Иран официально признал, что украинский «Боинг» сбили умышленно

В Иране обнародовали окончательный отчет о причинах крушения украинского «Боинга» возле Тегерана 8 января 2020 года. В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что к трагедии привела фатальная ошибка оператора ПВО, из-за которой гражданский борт был идентифицирован как враждебная цель. Об этом сообщает ArabNews.

Пассажирский Боинг авиакомпании МАУ, на борту которого находилось 176 человек, был сбит двумя ракетами «земля-воздух». Самолет упал неподалеку от аэропорта вылета. Все 176 человек, включая украинский экипаж и двух пассажирок-украинок, погибли.

Ответственность за пуск ракет по самолету взял на себя Комитет стражей исламской революции. Официально Тегеран признал, что была допущена роковая ошибка вследствие человеческого фактора.

К годовщине трагедии Зеленский присвоил звания Героев Украины троим погибшим пилотам Боинга и шестерым бортпроводникам. Не все в Украине одобрительно восприняли награду для погибшего экипажа.

Украина

По материалам: fakty.ua
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