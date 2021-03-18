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Рома Желудь рассказал о работе с педофилом

Рома Желудь рассказал о работе с педофиломКадр: Super / YouTube

Популярный в прошлом российский блогер Рома Желудь (настоящее имя — Игнат Керимов) рассказал, что во время развития своего канала и музыкальной карьеры работал с продюсером-педофилом. Об этом он сообщил в интервью Алене Жигаловой на YouTube.

По словам блогера, лично он никогда не видел, чтобы продюсер приставал или проявлял сексуальное внимание по отношению к детям. «Алексей Филонов, я так понимаю. Ко мне лично никто не приставал, но я видел, что рядом с ним есть всегда маленький мальчик», — отметил он.

Блогер вспомнил, что тогда они с коллегами шутили или переглядывались, удивляясь тому, что продюсера всегда сопровождает ребенок. «У нас были исключительно рабочие отношения. Возможно, только потому, что были родители, постоянные контракты и вокруг взрослые люди», — заметил Желудь, добавив, что «ему никто писькой не тыкал».

Желудь пояснил, что несовершеннолетний ходил к продюсеру домой после работы. «Все, наверное, думали, что это его брат. Да, такое было всегда. Надеюсь, что это не принесло вреда детской психике», — сказал блогер.

Он также уточнил, что в прошлом думал, что этот мальчик — его родственник, и не придавал этому большого значения. «Сейчас понимаю, что это, скорее всего, слабый мальчик, у которого не было такой популярности и такого влияния, возможно, даже не было родителей», — заключил Желудь.

Ранее о продюсере-педофиле рассказал популярный российский TikTok-блогер Никита Никулин, известный как Mimimizhka. Он вспомнил, как в начале карьеры жил в квартире, которую оплачивал продюсер-педофил. По его словам, за этим человеком «был такой грешок» и это не было секретом в сообществе тиктокеров. Однако Никулин заверил, что продюсер — «хороший мужик».

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По материалам: lenta.ru
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