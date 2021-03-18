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Роман Старовойт: «слова Байдена – это страх и бессилие перед Россией»

В ответ на выпад лидера США Джозефа Байдена в адрес президента России Владимира Путина также выступил глава курского региона Роман Старовойт. Напомним, Байден в ответ на провокационный вопрос журналиста «ABC News» сказал, что считает Путина убийцей. По мнению главы курского региона, такие слова лишь попытка испортить политику между двумя странами, а сам американский лидер потерял реальную картину мира.

«Недоброжелателей России бесит стабильное прохождение пандемии и успехи в разработке вакцины» – добавил Роман Старовойт.

Сообщение Роман Старовойт: «слова Байдена – это страх и бессилие перед Россией» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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