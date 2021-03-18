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Россия и Венгрия подписали договор о производстве модернизированного Ил-103

Россия и Венгрия подписали договор о производстве модернизированного Ил-103

Авиакомплекс имени Ильюшина и венгерская Aviation Engineering договорились о лицензионном производстве модернизированного Ил-103М в Венгрии. Он будет представлять собой обновленную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырехместного самолета с поршневым двигателем.

"Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ", - сказали в Минпромторге.

Эксплуатация этой машины возможна в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе с грунтовым покрытием. На универсальной базе Ил-103 можно выпускать различные версии самолета - учебные, частные, для перевозки пассажиров и грузов.

Модернизированный Ил-103 будет представлять собой универсальную платформу, на базе которой может быть осуществлен выпуск различных версий самолета по запросу заказчика: учебный самолет, самолеты для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи, перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, проведения мониторинга окружающей среды, патрулирования, сельского хозяйства.

Ранее NEWSTES писал, что в России проведут испытания обновленного бомбардировщика Ту-160М.

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По материалам: uposters.ru
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