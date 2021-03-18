Россия и Венгрия подписали договор о производстве модернизированного Ил-103
Авиакомплекс имени Ильюшина и венгерская Aviation Engineering договорились о лицензионном производстве модернизированного Ил-103М в Венгрии. Он будет представлять собой обновленную версию ранее выпускавшегося одномоторного четырехместного самолета с поршневым двигателем.
"Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ", - сказали в Минпромторге.
Эксплуатация этой машины возможна в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе с грунтовым покрытием. На универсальной базе Ил-103 можно выпускать различные версии самолета - учебные, частные, для перевозки пассажиров и грузов.
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