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Россия обвинила НАТО в разрушении безопасности в Европе

Россия обвинила НАТО в разрушении безопасности в ЕвропеАлександр ГрушкоФото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вина за разрушение безопасности в Европе лежит на Североатлантическом альянсе, поскольку он приблизил военную инфраструктуру к границам России. С таким обвинением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, его цитирует РИА Новости.

«В результате нескольких волн расширения ситуация в Европе кардинально изменилась, мы наблюдали усиление инфраструктурного присутствия НАТО у наших жизненных центров, размещение войск и вооружений, пусть и не на постоянной основе, ротацию подразделений, увеличение количества военных учений. Все это деформировало ситуацию в области безопасности, как она сложилась в период после окончания холодной войны», — считает дипломат.

По его словам, именно из-за усиления альянса Москве пришлось адаптировать политику и военное планирование. Грушко также напомнил, что сами страны НАТО реализуют программу противоракетной обороны (ПРО) в Европе и строят объекты в Румынии и Польше. «Если внимательно почитать натовские тексты, то уже не только между строк, но и прямо читается, что на самом деле эти объекты будут ориентированы на "парирование угрозы с Востока"», — заключил замглавы МИД.

16 марта был опубликован отчет генсека альянса Йенса Столтенберга, в котором названы главные угрозы НАТО. Ими стали Россия, терроризм, кибератаки, Китай и климатические изменения.

В мире

По материалам: lenta.ru
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