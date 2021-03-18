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Россия отреагировала на присвоение украинскому стадиону имени Бандеры

Россия отреагировала на присвоение украинскому стадиону имени БандерыФото: РИА Новости

Россия осудила присвоение стадиону во Львовской области имени лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры. Официальный представитель МИД страны Мария Захарова заявила о возмущении Москвы, передает ТАСС в четверг, 18 марта.

Захарова обратила внимание на оправдание и героизацию нацизма, которые наблюдается со стороны Киева в последние годы. «Все это напоминает просто эпидемию бандеризации на Украине», — отметила дипломат.

16 марта Львовский областной совет обратился к правительству Украины с просьбой присвоить одному из крупнейших футбольных стадионов страны «Арена Львов» имя Бандеры. Такое предложение внесла депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Соломия Рыботицкая. Ее поддержали 68 депутатов.

Кроме того, в начале марта в украинском Тернополе назвали местный стадион именем главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Романа Шухевича. Такое решение вызвало негативную международную реакцию. В том числе власти Польши напомнили Украине о зверствах УПА.

В мире

По материалам: lenta.ru
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