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Россия потребовала от США объяснить слова Байдена про Путина

Россия потребовала от США объяснить слова Байдена про ПутинаФото: Globallookpress.com

Представитель МИД России Мария Захарова потребовала от США объяснить слова американского лидера Джо Байдена про его российского коллегу Владимира Путина. Об этом дипломат заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Захарову спросили, может ли Вашингтон каким-то образом опровергнуть негативные высказывания Байдена в адрес Путина. Представитель МИД отметила, что подобные вопросы стоит задавать США.

«Почему мы все время должны транскрибировать и переводить на нормальный язык с их странного, политически птичьего языка? (...) Пусть они попытаются объяснить, что они сами имеют в виду», — отметила дипломат. Она также напомнила, что, несмотря на бурную реакцию в России, представители США «как воды в рот набрали» и не стали комментировать происходящее.

Она также заявила, что отношения Москвы и Вашингтона зашли в тупик.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен.

В мире

По материалам: lenta.ru
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