Россия потребовала от США объяснить слова Байдена про Путина
Представитель МИД России Мария Захарова потребовала от США объяснить слова американского лидера Джо Байдена про его российского коллегу Владимира Путина. Об этом дипломат заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Захарову спросили, может ли Вашингтон каким-то образом опровергнуть негативные высказывания Байдена в адрес Путина. Представитель МИД отметила, что подобные вопросы стоит задавать США.
«Почему мы все время должны транскрибировать и переводить на нормальный язык с их странного, политически птичьего языка? (...) Пусть они попытаются объяснить, что они сами имеют в виду», — отметила дипломат. Она также напомнила, что, несмотря на бурную реакцию в России, представители США «как воды в рот набрали» и не стали комментировать происходящее.
Она также заявила, что отношения Москвы и Вашингтона зашли в тупик.
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен.