Россиян попросили не верить сообщениям о росте цен на самую дешевую рыбу

Вадим Карасев

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Объективных причин для сокращения добычи, а значит, и для роста цен на сардину иваси, самую дешевую рыбу в России, не существует, заявили в Росрыболовстве. Представитель ведомства попросил не верить сообщениям СМИ о возможном дефиците, передает ТАСС.

По его словам, если некоторые добытчики начнут отказываться от промысла, их место займет кто-то другой. Кроме того, подчеркнул он, об изменениях законодательства, из-за которых предполагаются проблемы с рентабельностью бизнеса, было известно достаточно давно, поэтому все, кто хотел, могли подготовиться.

О риске сбоев в промысле предупредили дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко», входящие в группу «Сигма Марин Технолоджи». Предприниматели указывают, что новое требование в отношении так называемых незаходных судов сделает бизнес нерентабельным. Речь идет о судах, которые куплены и обслуживаются за рубежом.

В конце 2020 года правительство решило, что суда, построенные или купленные за пределами ЕАЭС, не смогут ловить рыбу в исключительной экономической зоне России без таможенного декларирования. У «Сигма Марин Технолоджи» таких судна три, каждое в состоянии добывать более 80 тысяч биоресурсов в год. Половина улова приходится на скумбрию и сардину иваси.

Обращение с просьбой повлиять на ситуацию вице-премьеру Виктории Абрамченко отправил глава «Тралфлота» и «Софко» Владимир Рекасов. По его оценке, в настоящее время стоимость килограмма сардины иваси с доставкой до порта Владивостока составляет 40-45 рублей. Минтай и сельдь стоят в полтора раза дороже.