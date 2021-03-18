Россиян предостерегли о падении с неба деталей ракеты
Жителей Якутии попросили быть осторожнее и предупредили о возможном падении с неба частей ракеты "Союз-2" после пуска с космодрома Восточный. Оповещение касается кочевых и полукочевых жителей Алданского района.
Как сообщила администрация района, в период с 5 до 6 часов утра 25 марта с Восточного стартует ракета "Союз" со спутником OneWeb на борту.
Как отмечается, если пуск не состоится 25 марта, резервными датами выбраны 26–29 марта. Местные жители рассказали РИА "Новости", что предупреждения поступают жителям Алданского и Кобяйского районов, при этом на сайте второго района информации о пуске нет.
В 2021 году Россия запустит от восьми до десяти средних ракет "Союз" в интересах британской компании OneWeb. По данным "Главкосмоса", старты планируется проводить с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана).