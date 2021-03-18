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Россиян предостерегли о падении с неба деталей ракеты

Россиян предостерегли о падении с неба деталей ракеты

Жителей Якутии попросили быть осторожнее и предупредили о возможном падении с неба частей ракеты "Союз-2" после пуска с космодрома Восточный. Оповещение касается кочевых и полукочевых жителей Алданского района.

Как сообщила администрация района, в период с 5 до 6 часов утра 25 марта с Восточного стартует ракета "Союз" со спутником OneWeb на борту.

Район падения головного обтекателя, расположенный в Алданском районе (координаты района падения: с. ш. 59°18¢46", в. д. 128°21¢58"), объявляется временно опасным. Просьба к жителям района, а также гражданам, ведущим кочевой (полукочевой) образ жизни, соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения данной территории в указанное время.

Как отмечается, если пуск не состоится 25 марта, резервными датами выбраны 26–29 марта. Местные жители рассказали РИА "Новости", что предупреждения поступают жителям Алданского и Кобяйского районов, при этом на сайте второго района информации о пуске нет.

В 2021 году Россия запустит от восьми до десяти средних ракет "Союз" в интересах британской компании OneWeb. По данным "Главкосмоса", старты планируется проводить с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана).


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По материалам: uposters.ru
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