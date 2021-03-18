Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянин от скуки выдумал историю об исчезновении в тайге и озадачил спасателей

Россиянин от скуки выдумал историю об исчезновении в тайге и озадачил спасателей

Россиянин от скуки выдумал историю об исчезновении в тайге и озадачил спасателейФото: РИА Новости

В Бурятии житель Хоринскго района со скуки выдумал свое исчезновение в тайге и озадачил спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, передает ИА Regnum.

16 марта россиянин позвонил в экстренную службу и сообщил, что они с приятелем выехали на снегоходе на охоту в соседний Заиграевский район. Две ночи они якобы провели в лесу, после чего друг уехал, а он заблудился. Мужчина также сообщил, что получил травму ноги. Ему на помощь отправили четырех спасателей.

В тайге они встретили охотника, тот сообщил, что за последнюю неделю никого на территории не встречал. Затем спасатели пообщались с местными лесозаготовителями, которые также рассказали, что никого не видели. Всего на поиски мужчины потратили около 10 часов, было обследовано более 60 километров.

Позднее выяснилось, что вызов был ложным. Сотрудники МВД обнаружили звонившего в квартире. Он рассказал, что когда находился у себя дома в селе Верхние Тальцы, ему стало скучно и он позвонил в экстренные службы. На мужчину составили административный протокол по статье 19.13 КоАП («Заведомо ложный вызов специализированных служб»), материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области двое охотников полгода провели в тайге и выжили. Мужчины не смогли вернуться, так как сначала один из них заболел, а затем уровень воды в реке поднялся — они не могли выбраться ни на снегоходе, ни на лыжах. В месте, где они находились, не было сотовой связи.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Жириновский назвал слова Байдена о Путине абсурдными
Жириновский назвал слова Байдена о Путине абсурдными
В "АлиИндекс" россиян вошли смартфоны, гаджеты и одежда
В "АлиИндекс" россиян вошли смартфоны, гаджеты и одежда
Россиян предостерегли о падении с неба деталей ракеты
Россиян предостерегли о падении с неба деталей ракеты
"Будем вкалывать плазму": Регина Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезни
"Будем вкалывать плазму": Регина Тодоренко рассказала о своей
Мошенники придумали новую схему обмана с повторными звонками
Мошенники придумали новую схему обмана с повторными звонками
Во Франции закрыли дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании
Во Франции закрыли дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании
В Крыму назвали блокаду полуострова "полной тупостью"
В Крыму назвали блокаду полуострова "полной тупостью"
Россиянин от скуки выдумал историю об исчезновении в тайге и озадачил спасателей
Россиянин от скуки выдумал историю об исчезновении в тайге и озадачил
В Совфеде оценили решение вызвать в Москву посла России в США
В Совфеде оценили решение вызвать в Москву посла России в США
Власти объяснили жалобу чиновника на отказ россиян работать за 15 тысяч рублей
Власти объяснили жалобу чиновника на отказ россиян работать за 15
Школьники Читы примут участие в военно-спортивном испытании «Штурм высоты»
Школьники Читы примут участие в военно-спортивном испытании «Штурм
В «IТ-кубе» Благовещенска пройдут «Цифровые каникулы»
В «IТ-кубе» Благовещенска пройдут «Цифровые каникулы»

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть" Крым
Украинские политики оценили заявление об "обязанности" ФРГ "вернуть"
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией
Россияне назвали главные упущенные возможности перед пандемией

Еще по теме

СМИ сообщили об обнаружении примерного места крушения Ил-76
Спасатели нашли заблудившуюся в тайге под Красноярском семью
В Новосибирске у рыбака случился приступ посреди водохранилища
Российские охотники провели полгода в тайге и выжили