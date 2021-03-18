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Россиянин уличил Instagram в удалении постов о зависти Байдена к Путину

Россиянин уличил Instagram в удалении постов о зависти Байдена к ПутинуФото: @scherbakov_58

Врио главы регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в Пензенской области и помощник депутата заксобрания региона Илья Щербаков пожаловался на то, что Instagram удалил два его поста о президенте США Джо Байдене. Об этом он сообщил в Instagram.

В приложенных скриншотах указано, что публикация нарушает правила сообщества. «Контент удален за следующее нарушение: враждебные высказывания или символы», — говорится в ответе Instagram. «Мой пост был удален, следом был зачищен второй, видоизмененный пост на ту же тему. Друзья, это уже не смешно», — возмутился Щербаков. По мнению члена «Молодой Гвардии», это можно считать «открытым проявлением цензуры в социальных сетях со стороны США».

По словам российского активиста, в постах он выражал негодование из-за интервью американского лидера телеканалу ABC. Тогда в эфире Байден в том числе сообщил, что хочет призвать Россию к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США и что Владимир Путин заплатит, если окажется виновен. Щербаков уверен, что глава США испытывает «зависть к успехам нашей страны и ее лидера».

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По материалам: lenta.ru
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