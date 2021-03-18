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Российская авиакомпания продает за 6 млн рублей билет из Котласа в Тобольск

Российская авиакомпания продает за 6 млн рублей билет из Котласа в Тобольск

На сайте авиакомпании "ИрАэро" появилась возможность приобрести билет по маршруту Котлас (Архангельская область) — Тобольск (Тюменская область) за 6 млн рублей.

В билет входят стандартные 5 кг ручной клади и 20 кг багажа. Рейс выполняется на российском лайнере SSJ-100. Примечательно в этой ситуации и то, что аэропорт в Тобольске еще не достроен.

"Котлас — Тобольск, 20.03.2021. Прямой рейс. Вылет — 20:00, прибытие — 23:00. Стоимость билета — 6 000 000 рублей", — указано в билете.

В пресс-службе авиакомпании объяснили URA.Ru, что необычный билет появился на сайте в связи с техническими работами и в действительности рейс не планируется. Тем не менее, если кто-то приобретет такой билет, авиакомпания будет вынуждена рейс организовать.

С 1 апреля будет вводиться ряд новых услуг, которые нужно протестировать на сайте, так сказать, "в боевых условиях". Для того, чтобы тестовый билет случайно не купили настоящие пассажиры, мы выбрали одно из самых экзотических направлений и астрономическую цену. Но, если билет все-таки кто-то купит, мы готовы выполнить свои обязательства.

Строительство тобольского аэропорта должно быть закончено в этом году, уже идет набор персонала, а в скором времени откроется голосование за выбор его названия.

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По материалам: uposters.ru
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