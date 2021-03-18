Российская авиакомпания продает за 6 млн рублей билет из Котласа в Тобольск
На сайте авиакомпании "ИрАэро" появилась возможность приобрести билет по маршруту Котлас (Архангельская область) — Тобольск (Тюменская область) за 6 млн рублей.
В билет входят стандартные 5 кг ручной клади и 20 кг багажа. Рейс выполняется на российском лайнере SSJ-100. Примечательно в этой ситуации и то, что аэропорт в Тобольске еще не достроен.
"Котлас — Тобольск, 20.03.2021. Прямой рейс. Вылет — 20:00, прибытие — 23:00. Стоимость билета — 6 000 000 рублей", — указано в билете.
В пресс-службе авиакомпании объяснили URA.Ru, что необычный билет появился на сайте в связи с техническими работами и в действительности рейс не планируется. Тем не менее, если кто-то приобретет такой билет, авиакомпания будет вынуждена рейс организовать.
Строительство тобольского аэропорта должно быть закончено в этом году, уже идет набор персонала, а в скором времени откроется голосование за выбор его названия.