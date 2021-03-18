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Российский банк пообещал миллион за помощь в поимке мошенников

Российский банк пообещал миллион за помощь в поимке мошенниковФото: VINCENT WEST / Reuters

Российский Альфа-банк пообещал заплатить миллион рублей за информацию, которая поможет в поимке телефонных мошенников, говорится в релизе кредитной организации (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На данный момент бюджет проекта составляет пять миллионов рублей, то есть банк готов выплатить вознаграждение пяти информаторам. Однако подчеркивается, что в дальнейшем финансирование программы может быть увеличено.

К данным, которые могут помочь в поимке мошенников, относятся номер телефона, с которого поступил подозрительный звонок, запись разговора продолжительностью не менее 30 секунд, контакты «черных» колл-центров, в которых работают мошенники.

При этом само по себе предоставление такой информации не гарантирует выплату вознаграждения — она состоится только, если злоумышленники будут нейтрализованы. В этом случае сотрудники банка свяжутся с клиентом и попросят дать показания правоохранительным органам.

Оставить сведения о мошенниках можно на специальном сайте или через почтовый ящик. Банк обещает сохранять анонимность заявителей. Первый этап программы продлится до 30 апреля.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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