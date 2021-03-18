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Российский чиновник пожаловался на нежелание людей работать за 15 тысяч рублей

Российский чиновник пожаловался на нежелание людей работать за 15 тысяч рублейФото: Pixabay.com

Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников пожаловался на нежелание жителей региона работать за зарплату в 15 тысяч рублей и стремление орловчан уехал на заработки в Москву. Его цитирует издание «Орловские новости».

«Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все-равно люди отказываются почему-то», — удивился чиновник, добавив, что люди уезжают работать в Москву, так как зарплаты там в разы выше.

При этом Сотников выразил надежду на то, что жители вернутся из столицы в регион, потому что в Орле, по его словам, зарплаты «белые», а в Москве зачастую «черные».

В интервью РЕН ТВ он чиновник признал, что важными составляющими хорошей вакансии являются и условия труда, и фактор личных предпочтений человека.

Как отмечает местный портал, согласно налоговой декларации, за 2019 год Сотников заработал 993,7 тысячи рублей, то есть, его месячный доход составил 82 тысячи рублей.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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