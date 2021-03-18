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Российской экономике пообещали лучшее будущее

Российской экономике пообещали лучшее будущееФото: Илья Питалев / РИА Новости

Эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings пообещали российской экономике лучшее будущее и скорректировали свой прогноз относительно роста ВВП. По их мнению, показатель в текущем году вырастет на 3,3 процента, в прошлом прогнозе аналитики говорили о росте в 3 процента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные доклада Global Economic Outlook.

В Fitch считали, что по итогам 2020-го российский ВВП упадет на 3,7 процента, в действительности сокращение составило 3,1 процента. Эксперты объяснили это тем, что в России в отличие от большинства других стран не было жестких карантинных ограничений.

Кроме того, сектор услуг, который сильнее всего пострадал за время пандемии коронавируса, в России занимает относительно небольшую долю рынка. «Значительные бюджетные стимулы и положительный вклад внешней торговли также помогли смягчить последствия резкого падения внутреннего спроса и сокращения добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+», — приводит издание выдержку из доклада. Эксперты считают, что экономическая активность в России будет укрепляться со второго полугодия, а рост ВВП в 2022-м прогнозируется на уровне 2,7 процента.

Другие прогнозы сделала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): там считают, что экономика страны в этом году увеличится на 2,7 процента, а не на 2,8 процента, как предсказывалось в декабре. Однако в следующем году рост должен составить 2,6 процента против прежнего прогноза в 2,2 процента. Одновременно эксперты указали, что глобальные экономические перспективы заметно улучшились из-за вакцинации, а также благодаря мерам дополнительной финансовой поддержки в ряде стран.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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