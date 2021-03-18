Роза Сябитова: «На съемках Моргенштерн забывал слова своих песен и хватался за расческу»

Лидия Мартынова

Не так давно эпатажный артист принял участие в передаче «Давай поженимся!» на Первом канале и оставил о себе не самые приятные впечатления. Так, телесваха Роза Сябитова, наблюдая поведение Моргенштерна, сочла, то ему немедленно нужно обратиться к психотерапевту.

Пока миллионы восхищаются стремительным успехом Моргенштерна, Сябитова недоумевает, как этот молодой человек сумел стать кумиром молодежи. По мнению главной телесвахи страны, артисту надлежит наблюдаться в специальном медучреждении, а не скакать по сцене.

«Некоторые моменты его поведения у меня, как у психолога, вызывают опасения. Удивило, как на репетиции он не попадал в ноты, забывал слова — то есть не знает собственное творчество. А там слов-то немного — я один раз послушаю и то выучу. Парень постоянно хватался за расческу — поправлял прическу. После нескольких вопросов я все поняла и про его уровень образованности», — поделилась 59-летняя Роза Раифовна.

Самого рэпера нисколько не смущает критика, даже наоборот — он считает негатив в свой адрес чуть ли не главным «ингредиентом» популярности.

«Ваша жизнь плоха, потому что вы так ее видите. Когда это поймете, то удивитесь, как все вокруг прекрасно, — отвечал 23-летний артист недоброжелателям. — А я кайфую от того, что со мной происходит. Не надо писать мне, что я богатый, поэтому мне и легко рассуждать. Можно быть самым богатым человеком на земле, окружить себя самыми дорогими вещами и все равно оставаться несчастным и грустным. Все идет только из вашей головы!»