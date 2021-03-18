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Sabah: Президент РФ Путин действительно убил глобальную гегемонию США

Специалисты турецкого издания Sabah объявили, что президент Америки Джо Байден нарушил все возможные дипломатические нормы, когда назвал лидера РФ Владимира Путина «убийцей». Тем самым политик просто показал реакцию человека, который находится в чрезвычайно непростой ситуации, считают эксперты.

«Настоящая причина состоит в том, что российский лидер положил конец гегемонии США как единственной сверхдержавы. Ведь именно этот человек убил глобальную гегемонию, установленную США после холодной войны. Таким образом он отомстил за Советскую Россию, распад которой назвал крупнейшей геополитической катастрофой XX века», — пишет Sabah

Теперь единственное, что остается лидеру США – это делать бездоказательные заявления и угрожать экономическими санкциями.

Сообщение Sabah: Президент РФ Путин действительно убил глобальную гегемонию США появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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