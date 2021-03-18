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Самосглаз на одиночество: как определить и как снять

Самосглаз на одиночество: как определить и как снять

Самосглазы — нередкое явление. Многие люди порой вредят сами себе, ставя венец безбрачия или программируя себя на одиночество. Эксперты рассказали, как определить самосглаз и снять его.


От одиночества может исходить не только вред, но и большая польза. Это справедливо для тех случаев, когда человеку в этом состоянии приятно и комфортно. Если же болезненное одиночество затянулось на годы, ничего хорошего в нем точно нет.

Признаки самосглаза

Очень долгое отсутствие нормальных отношений. Бывает так, что отношения только начинаются и сразу заканчиваются либо их нет вовсе. Самой главной причиной и признаком самосглаза является отсутствие уверенности и любви к себе. Если вас кто-то сглазил, то просто постоянно не везет. Если это сделали вы сами, то причина одна — вы не верите в себя, причем на таком глубоком уровне, что это приводит к потере удачи и энергетики.

Самосглаз не происходит мгновенно или случайно. Попробуйте проанализировать свою жизнь или хотя бы последние пару лет. Возможно, вы разуверились в том, что любовь придет в вашу жизнь, поэтому медленно теряли веру в лучшее.

Когда кто-то насылает на вас проклятие, любовная удача исчезает мгновенно. Самосглаз — это тихий «убийца», который действует очень скрытно и коварно.


Как снять самосглаз

Следует комплексно подходить к снятию самосглаза. Первое, что вам необходимо сделать — это перестать сравнивать себя с другими людьми. Нужно перестать завидовать тем, у кого есть любовь и отношения. Зависть является также одной из причин самосглаза, потому что она порождает очень мощные потоки негативной энергии, с которыми крайне непросто бороться.

Вместо того, чтобы завидовать, обратите внимание на себя. Попробуйте заняться самосовершенствованием. Под лежачий камень вода не течет, поэтому самооценка не повысится каким-то магическим образом. Если есть самосглаз, то это говорит о том, что вернуть любовь к себе будет непростой задачей. Тут также нужен комплексный подход. Можно начать с составления списка ваших сильных сторон. Обязательно повесьте его на видном месте и постоянно обращайте на него внимание, чтобы знать, в чем вы сильны. Вспомните чужие комплименты в свой адрес.

Также повесьте на видном месте список задач, которые нужно решить для того, чтобы стать привлекательнее. Кому-то стоит заняться спортом, кому-то — похудеть или избавиться от вредных привычек. Без этого самосглаз не уйдет.

Отличную помощь помогут оказать аффирмации. Это фразы, которые наполнены позитивом и любовью к себе. Вы можете составить их самостоятельно. Они должны быть утвердительными, лишенными частицы «не» и слова «нет». Например:


«я притягиваю любовь, потому что люблю этот мир»;
«с каждым днем я становлюсь все привлекательнее»;
«мое биополе укрепляется, потому что я верю в себя».

Нужно определить свою самую проблемную сторону и удалить ее подобными фразами. Повторяйте их каждый день как можно чаще. Не обязательно делать это вслух. У кого-то вера в себя может прийти через неделю, а кому-то может понадобиться и полгода. Аффирмации хороши тем, что их положительное воздействие сохранится на долгий срок, несмотря на замедленное воздействие.

Хороший совет напоследок: проверьте свое окружение на наличие людей, которые заставляют вас терять уверенность и любовь к себе. Это зачастую и приводит к самосглазу. Например, кто-то может убеждать вас в беспомощности. Другие люди могут провоцировать любовь к вредным привычкам. Нужно окружить себя теми, кто, наоборот, помогает от этого избавляться. Это должны быть добрые и хорошие люди.

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По материалам: dailyhoro.ru
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