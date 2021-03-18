Саша Зверева: «Ору на мужа матом. Я его воспитываю, пилю»

Влада Некрасова

Экс-солистка «Демо» сыграла свадьбу с Дэном Уолбраном зимой прошлого года. Вскоре певица подарила избраннику сына, которого назвали Себастианом. Также мужчина растит детей жены от прошлых отношений, которых оень хорошо принял. Поклонники умиляются сплоченности супругов, однако Саша призналась, что на самом деле между ними не столь идеальные отношения.

Личный блог 40-летней Саши Зверевой пестрит семейными снимками, на которых все выглядят счастливыми и сплоченными. Только вот артистка признается, что камера фиксирует только радостные моменты, а вот ссоры и конфликты остаются за кадром. «Такие идеальные, что аж блевать охота!» — с иронией отметила певица.

Сегодня звезда решила откровенно рассказать о закадровой стороне жизни. Она призналась, что ее отношения с супругом совершенно далеки от идеала. «Я ору на Дэна. Иногда матом. Английским. Я его воспитываю, пилю. И причиной этому мой взрывной характер, мой недосып (попросту не хватает ресурса сообщать ему о своих претензиях через «я — сообщения», а не через «ты — дурак!»). Мне ужасно не хватает его внимания. Он сейчас работает 24/7, и рычанием дикой тигрицы я получаю это внимание», — делилась Зверева.

Саша признается, что устала от родительских обязанностей. Открыто назвала себя «хреновой» матерью, заявив, что дети порой страдают из-за ее занятости. «Они уезжают с утра, когда я в каком-нибудь прямом эфире, потом у них кружки, занятия, а у меня фотосеты, созвоны... Вот и день прошел. Иногда я укладываю вечером Севу и понимаю, что одного из детей сегодня забыла. И тогда я крадусь в комнату, затискиваю и хотя бы 5-10 минут обнимаюсь и разговариваю. Детей так много, что приходится делить по дням: сегодня с этим пошушукалась про личное, завтра с тем выбрала новый декор для его комнаты и так далее», — негодовала певица.

Брюнетка добавила, что считает себя плохим другом. Ведь у нее не всегда есть время ответить на сообщения или звонки. «Мне что-то говорят, а я просто молчу в ответ, так как отключена: у меня в голове идут свои мультики. Я могу поздравить с днем рождения через день, могу через неделю. Иногда друзья паникуют и шлют кучу сообщений типа: «Саша, ты что? На что-то обиделась? Что-то не так? Ты смотришь сообщения и не отвечаешь». Ребята, я так задолбалась и так устала разрываться, что просто забываю», — вздыхала звезда.

Напомним, что в прошлом году Саша Зверева стала мамой в четвертый раз. У нее также есть дочь и сын от первого брака с банкиром Ильей Гусевым и средний сын от диджея Дмитрия Алмазова.