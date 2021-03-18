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Сенат США утвердил бывшего посла в России на пост директора ЦРУ

Сенат США утвердил бывшего посла в России на пост директора ЦРУУильям БернсФото: POOL / Reuters

Сенат США утвердил бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает CNN.

Верхняя палата конгресса единогласно приняла решение о назначении Бернса, кандидатуру которого выдвинула администрация президента США Джо Байдена.

Ранее республиканец Тед Круз, сенатор США от штата Техас, угрожал, что будет блокировать кандидатуру Бернса на пост директора ЦРУ, пока администрация Байдена не расширит санкции по газопроводу «Северный поток-2».

Бернс занимал должность посла США в России с 2005 по 2008 год. После этого работал на посту заместителя госсекретаря. В 2014 году покинул Госдеп и до настоящего времени возглавлял Фонд Карнеги.

В мире

По материалам: lenta.ru
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