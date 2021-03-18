Сергея Митрохина задержали в Москве

Вадим Карасев

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Депутата Мосгордумы от фракции партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали в Москве у здания Совета Федерации. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам политика, его доставили в отделение полиции по Тверскому району, однако вскоре отпустили. В отношении депутата составили протокол об административном правонарушении за участие в несогласованной акции в январе 2021 года. Суд состоится в четверг, 18 марта.

Депутат рассказал, что перед задержанием давал интервью рядом со зданием Совфеда. «В 70 метрах от меня проходил одиночный пикет жителей общежитий (...). Я лично в пикете не участвовал, о чем я и сообщил сотрудникам ОВД "Тверское"», — объяснил он.

Митрохин отметил, что в настоящий момент ждет своего адвоката.

Несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прошли в России 2 февраля, а также 23 и 31 января.