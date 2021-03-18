Сеть магазинов «Лента» решила сменить формат

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сеть гипермаркетов «Лента» решила сменить формат, в 2021 году вместо крупных гипермаркетов она станет открывать магазины у дома. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор компании Владимир Сорокин.

В компании признали, что сейчас происходит отток покупателей. «Нет смысла отрицать: сегмент гипермаркетов сокращается, его доля падает на рынке. По совокупности причин люди идут в дискаунтеры», — объяснил Сорокин. Сейчас в фирменных гипермаркетах продается больше 30 тысяч наименований продукции, для новых магазинов из ассортимента выберут самые ликвидные позиции.

Сорокин не указал, сколько точек «Лента» намерена открыть в этом году, но сообщил, что общее количество новых площадей составит не менее 100 тысяч квадратных метров. По подсчетам РБК, на таких площадях можно разместить несколько сотен небольших магазинов. «Лента» исторически развивалась в сегменте гипермаркетов, на конец 2020 года компания владела 254 гипермаркетами и 139 супермаркетами.

Также в разговоре с РБК Сорокин предупредил о рисках ретейла из-за госрегулирования цен. «Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — объяснил он.

О планах открывать магазины нового типа говорили и в «Ашане». Одним из вариантов станут магазины без кассиров, где покупатели будут самостоятельно оплачивать и забирать покупки.

Российские власти обратили внимание на рост цен на продукты в декабре 2020 года. В Минэкономразвития говорили, что подорожание спровоцировали снижение урожая, падение курса рубля и рост мировых цен на продовольствие. В результате в стране впервые за последние годы ввели госрегулирование цен на продукты. Производители и ретейлеры 16 декабря подписали соглашение, согласно которому до 1 апреля 2021 года оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за килограмм, а оптовая цена на подсолнечное масло не должна выходить за пределы 95 рублей за литр. Розничные цены на сахар и масло должны составить 46 рублей и 110 рублей соответственно.