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Школьники Читы примут участие в военно-спортивном испытании «Штурм высоты»

Школьники Читы примут участие в военно-спортивном испытании «Штурм высоты»

21 марта на Титовской Сопке в районе скал Сухотино пройдет военно-спортивное мероприятие «Штурм высоты», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Забайкальского края.

В испытании примут участие более 100 человек. Организаторами мероприятия выступают клуб военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» и Забайкальский детско-юношеский центр.

Участников ждут соревнования по метанию гранаты, стрельбе из пневматической винтовки, флажковой сигнальной азбуке и многое другое. По завершении испытаний команды примут участие в условной военно-исторической реконструкции.

Общество

По материалам: edu.ru
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