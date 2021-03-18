Школьники Читы примут участие в военно-спортивном испытании «Штурм высоты»

Алексей Вольцев

21 марта на Титовской Сопке в районе скал Сухотино пройдет военно-спортивное мероприятие «Штурм высоты», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Забайкальского края.

В испытании примут участие более 100 человек. Организаторами мероприятия выступают клуб военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» и Забайкальский детско-юношеский центр.

Участников ждут соревнования по метанию гранаты, стрельбе из пневматической винтовки, флажковой сигнальной азбуке и многое другое. По завершении испытаний команды примут участие в условной военно-исторической реконструкции.