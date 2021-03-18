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Сиквел «Кота в сапогах» с Антонио Бандерасом получил дату премьеры 22 сентября 2022 года

Продолжение мультфильма, номинанта на Оскар 2011 года, «Кот в сапогах», должен выйти 23 сентября 2022 года под названием «Кот в сапогах: Последние желание». В настоящее время, «Кот в сапогах 2» является единственным большим релизом на эту дату, и «Universal» уже зарезервировал дату для ещё одного проекта, который ещё не известен.

Режиссёром и продюсером мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание» выступят Джоэл Кроуфорд и Марк Свифт. Номинант на «Оскар» Антонио Бандерас снова озвучит учтивого кошачьего преступника.

Когда Кот в сапогах обнаруживает, что у него осталось восемь из девяти жизней, он отправляется в эпическое путешествие, чтобы найти мифическое «Последнее желание» и восстановить свои девять жизней.

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По материалам: sm.news
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