«Ситуация может стать катастрофической»: с 20 марта Киев вводит жесткий карантин

Влада Некрасова

Столичные власти приняли решение ввести в Киеве с субботы, 20 марта, жесткий карантин из-за распространения коронавируса — он продлится до 9 апреля включительно.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, в столице закроют кинотеатры, театры, музеи. Запрещаются массовые мероприятия: концерты, зрители на футбольных матчах и так далее. Закрываются помещения ресторанов и кафе для посетителей — они будут работать только на вынос.

Ранее о введении жестких карантинных мер, которые продлятся до 28 марта, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «NewsTes».