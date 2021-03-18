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СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения

СК попросили проверить песню Манижи для Евровидения
Российские общественники обратились в Следственный комитет с просьбой проверить текст песни "Russian Woman" певицы Манижи из-за "противоправных высказываний", сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Манижа — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Ее победа на национальном отборе на Евровидение-2021 вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.

К главе Следственного комитета Александру Бастрыкину ранее обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие.


Накануне певица опубликовала шуточное "расследование" в ответ на комментарии в соцсетях. В нем приводятся примеры ксенофобских комментариев в адрес певицы и утверждается, что она "не просто нерусская, а вообще не человек: Манижа — это соль".

Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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