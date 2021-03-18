Сколько стоит новый автомобиль Дани Милохина?

Влада Некрасова

Несколько дней назад популярный тикторкер Даня Милохин совершил одну из самых дорогостоящих покупок в своей жизни. Блогер приобрел машину. Радостным событием он поделился с подписчиками в Instagram. Правда, изначально, марку автомобиля Даня скрывал.

Сегодня блогер наконец раскрыл карты. Милохин опубликовал фото с новеньким Mercedes-Benz Maybach в черном цвете. К слову, тиктокер был с черным лаком на ногтях и черной одежде, чтобы все сочеталось. Известно, что цена на такую машину начинается от 9 миллионов рублей (в зависимости от комплектации, года выпуска).

«Вот и машинка», — подписал пост Даня, добавив смайлик с поцелуйчиком.

Поклонники и артисты вовсю поздравляют Милохина с заслуженным приобретением и встают в очередь, чтобы прокатиться с ним в новеньком авто. Даня не скрывает, что ему понадобилось немного времени, чтобы накопить на «ласточку». В интервью Ксении Собчак он рассказал, что каждый месяц зарабатывает больше 2 миллионов рублей.

«Раньше я давал водителю 20 тысяч рублей в день. 500 тысяч за месяц! Сейчас уже нет такого. Стараюсь не сорить деньгами», — рассказал тогда тиктокер.