Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сменивший пол Эллиот Пейдж рассказал об удалении груди

Сменивший пол Эллиот Пейдж рассказал об удалении груди

Эллиот Пейдж, которого ранее звали Эллен Пейдж, рассказал о том, как изменилась его жизнь за последние месяцы. Сейчас артист чувствует себя по-настоящему счастливым.


Новость о том, что Эллен Пейдж сменила пол стала потрясением для фанатов. Разумеется, на новоиспеченного парня тут же обрушилась волна критики, но было и немало людей, которые поддержали звезду. Сейчас Эллиот чувствует себя счастливым человеком, хотя этому предшествовал долгий путь принятия себя.

Впервые о смене пола Пейдж задумался еще в детстве. «В девять лет мама разрешила мне сделать короткую стрижку. Я чувствовал себя мальчишкой. Тогда я спросил маму, смогу ли я когда-то стать мальчиком», — рассказал актер.

Звезде было сложно принимать себя на протяжении всей жизни. В подростковом возрасте Пейдж с трудом смотрел на себя в зеркало, поскольку у него стала расти грудь. В прошлом году Эллиот перенес операцию по удалению молочных желез. «Это избавило меня от полного ада. Операция полностью изменила мою жизнь», — признался Эллиот.

Решение рассказать о смене пола актер принял во время карантина. В тот период Эллиот часто находился в одиночестве и понял, что должен открыться миру. Артист ожидал, что его решение обернется серьезными карьерными проблемами. Однако ситуация оказалась абсолютно противоположной.

«Моему менеджеру звонили многие кастинг-директоры. Они предлагали не только новые роли, но и хотели, чтобы я что-то спродюсировал или снял. Чаще всего предлагали «пацанские роли» или фильмы, связанные с транс-тематикой», — рассказал артист.

Для самого же Эллиота гораздо важнее было то, что его мать нормально приняла трансгендерный переход своего ребенка. Женщина поддержала наследника и сказала, что гордится сыном.

В интервью Time актер признался, что теперь намерен вплотную заняться помощью тем представителям сообщества, которые в этом нуждаются. По мнению Пейдж, у него есть уникальная возможность поддерживать тысячи людей, желающих совершить переход, но не имеющих такой возможности.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде
Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа
Переболевших COVID-19 россиян предупредили об опасности гриппа
Крым обратится в ООН из-за водной блокады Украины
Крым обратится в ООН из-за водной блокады Украины
Физик оценил опасность магнитов на холодильнике
Физик оценил опасность магнитов на холодильнике
"У ведущей интеллект зубочистки": Маша Малиновская резко высмеяла Решетову
"У ведущей интеллект зубочистки": Маша Малиновская резко высмеяла
Трудности выбора, когда выбора нет: почему проекту "Северный поток — 2" ничего не грозит
Трудности выбора, когда выбора нет: почему проекту "Северный поток —
Легионер "Спартака" развенчал мифы о России
Легионер "Спартака" развенчал мифы о России
Сменивший пол Эллиот Пейдж рассказал об удалении груди
Сменивший пол Эллиот Пейдж рассказал об удалении груди
«Нужно желать жить»: Алексей Барабаш начал сниматься в кино через два месяца после инсультов
«Нужно желать жить»: Алексей Барабаш начал сниматься в кино через два
Мать Валерии не может познакомиться с правнучкой
Мать Валерии не может познакомиться с правнучкой
Аналитик оценила необходимую сумму денег для отказа от работы навсегда
Аналитик оценила необходимую сумму денег для отказа от работы навсегда

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в Донбассе
Военные корреспонденты объяснили, к чему надо готовиться ВС Украины в
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые совершил посадку за полярным кругом
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer впервые совершил
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта
Лавров встретится с главой МИД Израиля 17 марта
Источник сообщил о перестановках в Совете Федерации
Источник сообщил о перестановках в Совете Федерации

Еще по теме

Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь
Эллиот Пейдж осудил запрет гормональной терапии для несовершеннолетних
Эллен Пейдж и Эмма Портнер поженились
Советник Трампа Пейдж рассказал, зачем приехал в Москву