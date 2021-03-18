Сменивший пол Эллиот Пейдж рассказал об удалении груди

Алексей Вольцев

Эллиот Пейдж, которого ранее звали Эллен Пейдж, рассказал о том, как изменилась его жизнь за последние месяцы. Сейчас артист чувствует себя по-настоящему счастливым.

Новость о том, что Эллен Пейдж сменила пол стала потрясением для фанатов. Разумеется, на новоиспеченного парня тут же обрушилась волна критики, но было и немало людей, которые поддержали звезду. Сейчас Эллиот чувствует себя счастливым человеком, хотя этому предшествовал долгий путь принятия себя.

Впервые о смене пола Пейдж задумался еще в детстве. «В девять лет мама разрешила мне сделать короткую стрижку. Я чувствовал себя мальчишкой. Тогда я спросил маму, смогу ли я когда-то стать мальчиком», — рассказал актер.

Звезде было сложно принимать себя на протяжении всей жизни. В подростковом возрасте Пейдж с трудом смотрел на себя в зеркало, поскольку у него стала расти грудь. В прошлом году Эллиот перенес операцию по удалению молочных желез. «Это избавило меня от полного ада. Операция полностью изменила мою жизнь», — признался Эллиот.

Решение рассказать о смене пола актер принял во время карантина. В тот период Эллиот часто находился в одиночестве и понял, что должен открыться миру. Артист ожидал, что его решение обернется серьезными карьерными проблемами. Однако ситуация оказалась абсолютно противоположной.

«Моему менеджеру звонили многие кастинг-директоры. Они предлагали не только новые роли, но и хотели, чтобы я что-то спродюсировал или снял. Чаще всего предлагали «пацанские роли» или фильмы, связанные с транс-тематикой», — рассказал артист.

Для самого же Эллиота гораздо важнее было то, что его мать нормально приняла трансгендерный переход своего ребенка. Женщина поддержала наследника и сказала, что гордится сыном.

В интервью Time актер признался, что теперь намерен вплотную заняться помощью тем представителям сообщества, которые в этом нуждаются. По мнению Пейдж, у него есть уникальная возможность поддерживать тысячи людей, желающих совершить переход, но не имеющих такой возможности.