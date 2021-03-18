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Сомнолог рассказал о способе обмануть бессонницу

Сомнолог рассказал о способе обмануть бессонницуФото: Isabella and Louisa Fischer / Unsplash

В случае бессонницы человек может обмануть свой организм, чтобы не дать развиться патологическим проблемам со сном. Об этом рассказал президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, если не получается заснуть в течение 15 минут, то лучше не оставаться в постели, так как сама постель начнет ассоциироваться с бессонницей. При этом если намеренно пытаться уснуть, то этот процесс будет занимать в три раза больше времени.

Если уснуть в течение нескольких недель мешает пережитый стресс, то есть вероятность, что сформируется условный рефлекс и страх. В таком случае со временем нервное напряжение пройдет, но останется переживание о возможной бессоннице. «Человек будет подходить к постели и думать "так, я же, наверное, не засну". И это реально становится проблемой», — уточнил Бузунов.

Ранее врач-невролог (сомнолог) Михаил Тардов говорил, что нежелательно спать днем каждый день, потому что сон меньше 90 минут не соответствует внутреннему человеческому ритму. Короткий сон в 15-20 минут можно изредка практиковать, если требуется перезарядить мозг.

Россия

По материалам: lenta.ru
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