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Спалил! В сети смеются над маленьким членом Моргенштерна

Спалил! В сети смеются над маленьким членом Моргенштерна

Скандальный рэпер Моргенштерн не перестает доказывать свою эпатажность. Сегодня он побаловал публику своими нестандартными снимками из туалета. Правда, они были удалены через несколько секунд. Но интернет все помнит.

Моргенштерн опубликовал у себя в Instagram видео из уборной комнаты. На нем рэпер сидит полностью обнаженным, прикрывая свои гениталии ладонью. На лице у Моргенштерна была невероятная улыбка до ушей. Однако подобная выхода никак не удивила поклонников. Они уже привыкли к «приколам» Моргенштерна.


«Старый добрый Моргенштерн вернулся», — отмечают подписчики рэпера.

Несмотря на то, что музыкант прикрыл свое интимное место рукой, внимательные поклонники сделали стоп-кадр, где видно часть его члена.  В сети тут же начали смеяться над размерами его достоинства.

«Прикрывает свои три сантиметра», «Обрезанный», «Поет про талант сосать, а че там сосать то?», «Медики сделали ему чик-чик», — смеются в сети.

Отметим, что это не первый раз, когда музыкант показывает свои откровенные фото.  Ранее в сеть он публиковал кадры, где прикрывал гениталии одной лишь поясной сумкой или гитарой.





Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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