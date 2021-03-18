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США не готовы осознать последствия русофобских действий, заявили в МИД

США не готовы осознать последствия русофобских действий, заявили в МИД
В Вашингтоне пока не готовы осознать последствия русофобских действий для мировой стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.

"К сожалению, американская сторона продолжает пребывать в плену собственных иллюзий, пытаясь раскручивать абсолютно бессмысленную кампанию русофобских нападок и этим заводит себя в тупик. Это все способствует лишь одному - дальнейшей деградации двусторонних отношений, а это противоречит коренным интересам народов России и США. Связанные с этим риски для мира и безопасности в Вашингтоне, похоже, пока осознать не готовы", - сказала она на брифинге в четверг.

Россия

По материалам: ria.ru
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