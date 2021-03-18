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США отреагировали на приглашение посла России в Москву

США отреагировали на приглашение посла России в МосквуАнатолий АнтоновФото: Михаил Тургиев / РИА Новости

США отреагировали на приглашение посла России Анатолия Антонова в Москву на консультации. Представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что Вашингтон «ясно осознает вызовы, которые бросает Россия», пишет РИА Новости.

Она отметила, что США поддерживают отношения с Россией там, где это отвечает их интересам, однако намерены привлекать Москву к ответственности за якобы «злонамеренные действия».

На вопрос, встречался ли Антонов с кем-либо в администрации Джо Байдена, она ответила, что ни о каких встречах сообщить не может.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации. Такое решение было принято с целью проанализировать перспективы отношений с Вашингтоном.

Об этом решении МИД объявил спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден пересказал свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого, по его словам, он предупредил коллегу о неизбежности наказания за вмешательство в американские выборы.

В мире

По материалам: lenta.ru
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