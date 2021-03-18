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США завершили разработку "насыщающего" роя беспилотников

США завершили разработку "насыщающего" роя беспилотников

Специалисты оборонной промышленности Соединенных Штатов завершили разработку недорогого роя беспилотных летательных аппаратов, способного проводить "насыщающие" атаки систем ПВО потенциального противника, такого как Россия или Китай.

Как сообщает The Drive, беспилотники способны синхронизированно и массированно атаковать комплексы противовоздушной обороны. Принцип работ заключается в том, что система начинает атаковать сразу множество дронов и отвлекается таким образом от реально важных целей. Количество единиц в рое также существенно превышает реальные боевые возможности ПВО.

Проект будет интегрирован в систему под названием "Золотая орда" — она предусматривает создание полуавтономного комплекса вооружений, который может сам распознавать цели и наводиться на них, ожидая команды от оператора. Применяться она будет в ВВС США.

Ранее NEWSTES писал об очередных испытаниях "Золотой орды". В феврале во время маневров были совместно сброшены сразу четыре авиабомбы GBU 39/B, которые управлялись системой (ранее одновременно испытывались до двух бомб). Удалось поразить все цели.

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По материалам: uposters.ru
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