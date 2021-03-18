Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стала известна дата премьеры сиквел «Кота в сапогах» с Антонио Бандерасом

Продолжение мультфильма, номинанта на Оскар 2011 года, «Кот в сапогах», должен выйти 23 сентября 2022 года под названием «Кот в сапогах: Последние желание». В настоящее время, «Кот в сапогах 2» является единственным большим релизом на эту дату, и «Universal» уже зарезервировал дату для ещё одного проекта, который ещё не известен.

Режиссёром и продюсером мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание» выступят Джоэл Кроуфорд и Марк Свифт. Номинант на «Оскар» Антонио Бандерас снова озвучит учтивого кошачьего преступника.

Когда Кот в сапогах обнаруживает, что у него осталось восемь из девяти жизней, он отправляется в эпическое путешествие, чтобы найти мифическое «Последнее желание» и восстановить свои девять жизней.

Сообщение Стала известна дата премьеры сиквел «Кота в сапогах» с Антонио Бандерасом появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

В МИД ответили на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву посла из США
В МИД ответили на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной из-за Крыма
Небензя прокомментировал заявление о долге Германии перед Украиной
Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть" Крым
Немецкий политолог ответил на призыв посла Украины к ФРГ "вернуть"
Мама Алисы Аршавиной: «В реанимации дочь подхватила инфекцию, легкие сильно поражены»
Мама Алисы Аршавиной: «В реанимации дочь подхватила инфекцию, легкие
Нурлан Сабуров о Богдане Титомире: «Хочется ударить, но по его поведению чувствуешь, что он больной»
Нурлан Сабуров о Богдане Титомире: «Хочется ударить, но по его
Непродолжительные перерывы в офисе повышают работоспособность сотрудников
Непродолжительные перерывы в офисе повышают работоспособность
Стала известна дата премьеры сиквел «Кота в сапогах» с Антонио Бандерасом
Стала известна дата премьеры сиквел «Кота в сапогах» с Антонио
В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных слов в адрес Путина
В Совфеде РФ поставили диагноз «Джо Деменцио» после оскорбительных
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Сафронова 18 марта
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Сафронова 18 марта
29-летняя Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки
29-летняя Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки
Косачева избрали вице-спикером Совфеда
Косачева избрали вице-спикером Совфеда
«Звезданулась что ли?»— Валя Карнавал просит миллионы за съемку с ней
«Звезданулась что ли?»— Валя Карнавал просит миллионы за съемку с ней

Топ на сегодня

Обзор проекта Club.Exchange
Обзор проекта Club.Exchange
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Воевавшие в Донбассе ополченцы получили награды от Крыма и ДНР
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган Маркл
Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты США из-за Меган
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за «вмешательства» в выборы
Раскрыты сроки введения санкций США против России из-за

Еще по теме

В сети высмеяли обувь Элины Камирен. Фото
Антонио Бандераса «чуть не убила» черная икра
"Копия мамы": 45-летняя Кристина Орбакайте в коротких шортах и сапогах удивила внешним видом (фото)
Россияне не нашли дорогу на торжественном открытии дороги