Стали известны итоги финала Олимпиады Кружкового движения НТИ по профилю «Автономные транспортные системы»

Влада Некрасова

Завершился финал Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю «Автономные транспортные системы». В соревнованиях, проходивших в распределенном формате, приняли участие 39 финалистов со всей России и из Беларуси. Профиль включен в перечень Российского совета олимпиад школьников как олимпиада III уровня – победа в нем приносит 100 баллов ЕГЭ и преимущества при поступлении в ведущие технические вузы страны, сообщает пресс-служба НТИ.

На профиль «Автономные транспортные системы», разработанный совместно с Академией высоких технологий», Московским политехническим университетом и ГК «Геоскан», было подано более 3000 заявок.

Призовые места в индивидуальном и командном зачете по профилю «Автономные транспортные системы» заняли участники из Новгородской, Новосибирской и Ростовской областей, Приморского края, Беларуси.

Серия финалов для старшеклассников и студентов продлится до конца апреля. Заключительные этапы по 11 направлениям проходят в очном формате на площадках вузов и образовательных центров Владивостока, Иркутска, Москвы, Новосибирска, Тюмени, федеральной территории «Сириус».

Олимпиада Кружкового движения НТИ – первая российская командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которую организуют Кружковое движение НТИ, АСИ, Платформа НТИ и РВК.