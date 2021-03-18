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Стали известны итоги финала Олимпиады Кружкового движения НТИ по профилю «Автономные транспортные системы»

Стали известны итоги финала Олимпиады Кружкового движения НТИ по профилю «Автономные транспортные системы»

Завершился финал Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю «Автономные транспортные системы». В соревнованиях, проходивших в распределенном формате, приняли участие 39 финалистов со всей России и из Беларуси. Профиль включен в перечень Российского совета олимпиад школьников как олимпиада III уровня – победа в нем приносит 100 баллов ЕГЭ  и преимущества при поступлении в ведущие технические вузы страны, сообщает пресс-служба НТИ.

На профиль «Автономные транспортные системы», разработанный совместно с Академией высоких технологий», Московским политехническим университетом и ГК «Геоскан», было подано более 3000 заявок.

Призовые места в индивидуальном и командном зачете по профилю «Автономные транспортные системы» заняли участники из Новгородской, Новосибирской и Ростовской областей, Приморского края, Беларуси.

Серия финалов для старшеклассников и студентов продлится до конца апреля. Заключительные этапы по 11 направлениям проходят в очном формате на площадках вузов и образовательных центров Владивостока, Иркутска, Москвы, Новосибирска, Тюмени, федеральной территории «Сириус». 

Олимпиада Кружкового движения НТИ – первая российская командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которую организуют Кружковое движение НТИ, АСИ, Платформа НТИ и РВК.

Общество

По материалам: edu.ru
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