Стоматологи: Некоторые жидкости для полоскания рта могут остановить передачу COVID-19

Лидия Мартынова

Специалисты стоматологии из школы стоматологической медицины Рутгерса недавно нашли доказательства тому, что два вида жидкости могут существенно разрушить коронавирус в организме человека во время полоскания рта, при этом будет также прекращена репликация данного вируса в клетках человека. Исследование явно продемонстрировало, что вещество листерин, а также прописанный по рецепту для многих людей ополаскиватель для рта хлоргексидин, вполне будут способны разрушить коронавирус всего лишь за несколько секунд после его разбавления до тех концентраций, что имитируют фактическое использование.

Также научные специалисты утверждают о том, что для проверки эффективности подобного метода будет необходимо провести определенные испытания с участием людей. Дэниел Х. Файн, один из авторов данного исследования, рассказал об этом следующее: «Исследование недавно проводилось в лаборатории с активным использованием большой концентрации жидкости для полоскания рта, а также времени, которое было необходимо для контакта с тканями для того, чтобы воспроизвести условия, которые были обнаружены во рту». Оказалось в итоге, что еще две жидкости, которые были предназначены для полоскания рта, способны оказались обеспечить определенную защиту от передачи коронавируса COVID-19. Речь сейчас идет о бетадине и перксале. Однако только вещества для полоскания листерин и хлоргексидин смогли серьезно разрушить коронавирус с весьма незначительным вредным воздействием на клетки человека.

Сообщение Стоматологи: Некоторые жидкости для полоскания рта могут остановить передачу COVID-19 появились сначала на Информационное агентство "SM News".