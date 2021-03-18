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Свыше 3 тысяч школьников Волгоградской области принимают участие в уроках мобильного «Кванториума»

Свыше 3 тысяч школьников Волгоградской области принимают участие в уроках мобильного «Кванториума»

Свыше трех тысяч школьников Волгоградской области принимают участие в конкурсах и уроках мобильного детского технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Технопарк создан в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Мобильный «Кванториум» посетил Светлоярский и Октябрьский районы, в ближайшее время запланированы выезды в Калачевский и Клетский районы.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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