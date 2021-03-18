Теннисист Андрей Рублёв обыграл американца Фрица и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Алексей Вольцев

Россиянин Андрей Рублёв продолжил свою серию побед, выиграв 22-й подряд матч тура ATP 500 у американца Тейлора Фрица на чемпионате Дубая.

Рублев, стремясь к своему пятому титулу подряд в соревнованиях ATP 500, в среду одержал победу над Фрицем со счетом 6:3 6:1. В четвертьфинале он встретится с Мартоном Фучовичем. Фучович выбил серба Душана Лайовича 6:1, 4:6, 6:4. Их игра состоится 18 марта в 19:30 по МСК.

Второй сеяный из России Андрей Рублёв две недели назад одержал победу в Роттердаме, а также завоевал титулы в своих последних трёх матчах турнира ATP 500 в 2020 году в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене.

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