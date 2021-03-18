Теперь официально пара! Прилучный появился на важном событии вместе с Карпович

Анастасия Иванова

Павел Прилучный старается не афишировать тему своего громкого развода с Агатой Муцениеце и, в целом, не показывать на всеобщее обозрение личную жизнь, чтобы не провоцировать слухи, которые и без его помощи появляются в социальных сетях. Главный «Мажор» страны долгое время не реагировал также и на нападки пользователей сети, защищающих Агату и обвиняющих Павла в легкомысленности и безответственности, а также не отвечал хейтерам, ненавидящим его новую спутницу жизни Мирославу Карпович.

Однако, пара бывшего Муцениеце и «Папиной дочки», наверное, устала прятаться от народа. Возлюбленные впервые вместе вышли в свет, посетив вечеринку по случаю окончания съемок сериала «В клетке 2». Согласно информации, которую удалось получить порталу «СтарХит», актеры провели весь вечер вместе, сидя за одним столиком и весело болтая. Мире удалось подружиться и с коллегами своего бойфренда. Известно, что шумные посиделки знаменитостей закончились поздно. В тот момент, когда гости ресторана начали расходиться, Прилучный и Карпович покинули заведение вместе.

Несмотря на то, что звезды решили пойти на откровение, нетизены не оценили признания кумиров. «Павел вообще на Мирославу не реагирует. Его алкоголь на столе больше интересует»; «Видно, что Мирослава чувствует себя неуверенно. Выглядит зажатой», — цитирует ресурс некоторых недовольных комментаторов.

[media=https://www.instagram.com/p/CKWk_-bpDWp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]