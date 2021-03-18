Тихановская выступила с обращением к белорусскому народу и призвала к голосованию за переговоры с властью

Влада Некрасова

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением к белорусскому народу. С таким заявлением Тихановская выступила на своем Youtube-канале.

“Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем – через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами”, – сказала Тихановская.

Она объявила общенациональное голосование на платформе “Голос”, и призвала проголосовать за переговоры с нынешней властью при международном посредничестве. По ее словам, сделать нужно так, чтобы проголосовал каждый ответственный белорус.

Кроме того, она охарактеризовала действующего президента страны Александра Лукашенко, как человека, который “плюнул в лицо миллионам белорусов”. По ее словам, он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Литва отказалась выдать Тихановскую по запросу СК Белоруссии.

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