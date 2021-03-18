Толстой зарегистрировался для участия в праймериз "Единой России"

Анастасия Иванова

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой сообщил, что зарегистрировался для участия в праймериз "Единой России".

"Зарегистрировался для участия в праймериз "Единой России". Голосование пройдет с 24 по 30 мая, а использование для этого возможностей портала "Госуслуги" не только кратно увеличит число избирателей, которые смогут оценить возможных кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре уже на предварительном этапе, но и обеспечит законность и прозрачность голосования", - написал политик в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что институт предварительных выборов – это реальный шанс для многих стать участниками политического процесса не только в качестве избирателей, потому что для участия в праймериз "Единой России" не требуется членство в партии, а выбор кандидатов проходит не кулуарно, за закрытыми дверями, как у других партий, а публично.