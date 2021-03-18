Трудности выбора, когда выбора нет: почему проекту "Северный поток — 2" ничего не грозит

Вадим Карасев

Власти Германии хотят выиграть время в разногласиях с США по теме "Северного потока — 2", чтобы добиться завершения проекта, сообщает сегодня Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Между тем укладка второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне Дании начнется уже в конце марта и продлится до конца третьего квартала 2021 года. Дмитрий Лекух — о том, есть ли будущее у проекта и какие альтернативы есть у Европы.

Как официально озвучил сразу же после Международного женского дня российский концерн "Газпром", газовый рынок Европы летом будет работать в режиме "зеленой зимы". То есть в европейские подземные хранилища газа партнерам русского монополиста нужно будет закачать минимум в полтора раза больше, чем летом 2020 года. И это не политическая придумка, а суровая исходная данность. Нужно сразу сказать, довольно невеселый расклад.

Но для начала, перед тем как рассматривать последствия происходящего на рынках прямо и непосредственно сейчас, все-таки приведем необходимые подробности сложившейся и, врать не будем, довольно непростой ситуации.

Точнее, обратимся к пресс-релизу российского газового гиганта. Просто потому, что это их хлеб, а иногда нужно читать, что написано, а не пытаться искать смыслы между строк. Хотя выглядит это все равно довольно неприятно: "Европейские потребители продолжают отбирать газ из сильно опустевших за зиму подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe, к 7 марта поднято уже 61,1 миллиарда кубометров газа, оставшийся объем активного газа в европейских ПХГ на 23,3 миллиарда кубометров ниже прошлогоднего уровня. Европе необходимо будет закачать как минимум в полтора раза больше газа, чем летом 2020 года".

Что это означает? Да ничего особенного. Просто заинтересованной публике будет продемонстрирован тот самый околофутбольный анекдот про "зеленое время года", когда у футболиста-африканца журналисты спрашивают про русскую зиму и он бесхитростно отвечает: "Та, что зеленая, еще ничего, но вот та, что белая, это вообще капец". Вот все соответственно складывается и в нашем непростом случае: "Газпрому" летом придется качать газ через все доступные маршруты — а что делать? — в предельно авральном режиме, заполняя европейские ПХГ.

Но и самим европейцам придется покупать русский газ в неудобные сроки, летом, не дожидаясь более выгодной цены, как они это обычно делают. Напомним, что цена газа считается по т. н. нефтяной формуле, связанной с "гронингенским принципом". И они, эти цены, летом текущего, 2021 года вряд ли будут сильно благоволить к покупателям — это легко считается по той самой формуле и понятно уже прямо сейчас. И в этом также нет ровным счетом ничего удивительного.

Как там Аркадий Райкин в знаменитой миниатюре говорил? "Дефицитный товар" (с)?!



Причем отдельно напомним, что "Газпром" отмечает: отопительный сезон в Европе еще вполне себе продолжается, а уровень газа в подземных хранилищах уже сейчас сократился до 34%. А также, в частности, напомним, что в той же Германии он опустился до 29%, в Нидерландах — до 28%, во Франции — до 20%.

Картина, поверьте, для людей понимающих достаточно обескураживающая: летом придется всю эту красоту тщательнейшим образом восполнять, это вопрос не сырьевой коммерции, а энергетической безопасности стран Евросоюза, и это как-то довольно глупо не понимать.

Словом, поверим вновь неведомому пиарщику "Газпрома", который в данном случае был прав, хоть и не очень тактичен. "Это говорит о том, что летом газовый рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы", — отметили в официальном пресс-релизе. Почему-то, правда, не разъясняя широкой публике профессиональный сленг, да и Бог тут, в принципе, с ним.

Поговорим лучше о насущном. Даже тогда, когда вследствие совершенно нестандартных для современной Европы холодов газ на спотах "с завтрашней поставкой" (это официальная формулировка!) в Европе стоил каких-то неимоверных денег — даже в этой ситуации "Газпром" хоть и цинично продолжал спекулировать на этом рынке, но при этом откачивал газ из собственных резервов в ПХГ (оттого они и опустели так серьезно, кстати).

А не наращивал транзит через Украину. Спрашивается: почему? Политика?! Да бросьте. На самом деле никакой злонамеренности. Все просто: ни "Газпром", ни, что самое главное, его европейские партнеры (не будем в этом смысле наивны) просто не видят никаких перспектив в украинской ГТС по целой совокупности причин (о чем ниже), но главная из этих причин банально техническая.

Если в текущем году украинская ГТС еще способна прокачать какие-то дополнительные объемы российского энергетического сырья, то уже в самой ближайшей исторической перспективе — вряд ли.

Так сложилось, что автор этих строк своими глазами видел доклад международных технических аудиторов, который был представлен в 2011 году комиссару ЕС по вопросам энергетики Гюнтеру Эттингеру.

Тот самый "исторический" доклад, заказанный украинским, кстати, правительством и исполненный авторитетной американской консалтинговой фирмой, по итогам которого чуть позже тогдашний украинский премьер Азаров заявил, что модернизация украинской газотранспортной системы обойдется в €4,5 млрд. Или $6 млрд в других деньгах по курсу на тот момент.

Кстати, в этом докладе было много чего интересного, включая восхитивший меня лично термин "сквозная коррозия", и я не думаю, что с тех пор что-то с украинской ГТС радикально изменилось.

Если только и без того неподъемная для украинцев сумма выросла. Так что — а это никакой не секрет ни для русских, ни для европейских энергетиков — украинская труба "все". Как говорилось в одном очень популярном, пусть и пошловатом анекдоте, "умерла — значит умерла". Нет, разумеется, это произойдет отнюдь не немедленно.

Но тот же "Газпром" неслучайно заключал последний договор с украинской стороной исключительно на пять лет и на довольно ограниченные объемы. "Газпрому" без разницы, через кого качать.

К сожалению, через Украину в среднесрочной исторической перспективе это будет чисто технически невозможно. Поэтому "Газпром" и тестировал вариант с ПХГ и "зеленой зимой": выдержит ли какое время европейская энергетика не только без "Северного потока — 2", но и без украинской ГТС.

Пока вроде выдерживает. Но это кризис. И, простите, COVID-19, с его сокращением в том числе и энергетического потребления. А вот при росте потребления после выхода из пандемии придется выбирать, ибо чего-то точно не хватит.

И, судя по тому, что в украинскую ГТС никто не инвестирует, то, теперь уже и скрывать нечего, в сложившейся ситуации Nord Stream 2 — это именно замена ветшающей и выпадающей из транзитных коридоров русского газа украинской ГТС. К тому же проложенной по исключающей любую инвестиционную активность нестабильной территории — выбор европейских энергетиков очевиден.

Да и российских, в принципе. И европейских политиков тоже, тут никуда не денешься просто: Nord Stream 2 при таких раскладах — это даже не дополнительная прибыль, а тупо вопрос энергетической безопасности и Германии, и ЕС.

Была бы альтернатива — уж поверьте — они бы ее обязательно рассмотрели. Но тут, простите — при всей трудности выбора — альтернативы нет.